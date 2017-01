Liverpool FC - Chelsea Londyn hitem 23. kolejki Premier League

We wtorek w hicie 23. kolejki angielskiej Premier League zajmujący czwarte miejsce w tabeli piłkarze Liverpoolu podejmą prowadzący zespół Chelsea Londyn. Z 16 ostatnich meczów goście wygrali 15. Dla "The Reds" natomiast ostatnie tygodnie nie były udane.

Niemal po każdej kolejce na miejscach od drugiego do czwartego następują zmiany. Od 20 listopada liderem jest Chelsea. Obecnie podopieczni trenera Antonia Contego mają osiem punktów przewagi nad drugim Arsenalem Londyn.

Dwie najbliższe kolejki będą jednym z ostatnich poważnych sprawdzianów dla mistrzowskich aspiracji "The Blues". W sobotę podejmą bowiem "Kanonierów". Później ciężkie mecze będą czekały ich jeszcze w kwietniu, kiedy w odstępie dziesięciu dni zmierzą się z Manchesterem City i Manchesterem United.

Chelsea ma na koncie tylko trzy porażki, a sprawcami jednej z nich byli właśnie piłkarze Liverpoolu. We wrześniu wygrali w Londynie 2-1. "The Reds" po 11. kolejce byli nawet liderami, ale ostatnio pogrążeni są w kryzysie. W tym roku w Premier League nie odnieśli jeszcze zwycięstwa. Po wyjazdowych remisach z Sunderlandem (2-2) i Manchesterem United (1-1), w ostatniej kolejce u siebie ulegli Swansea City 2-3. W minionych dniach odpadli także z Pucharu Ligi i Pucharu Anglii.

- Tak, to był zły tydzień, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wciąż wierzymy, że możemy zdobyć tytuł. Mecz z Chelsea to doskonały moment by wrócić na zwycięską ścieżkę - powiedział wracający do formy po kontuzji Brazylijczyk Philippe Coutinho.

Trener Juergen Klopp do dyspozycji ma już także Sadio Mane. 24-letni Senegalczyk w sobotę nie strzelił karnego i jego reprezentacja po serii "jedenastek" przegrała z Kamerunem w ćwierćfinale Pucharu Narodów Afryki. Włodarze Liverpoolu po swojego pomocnika wysłali prywatny samolot.

- Czeka nas mecz z liderem i wszyscy są potrzebni - podkreślił niemiecki szkoleniowiec.

Teoretyczne łatwe zadania mają przed sobą pozostałe drużyny z czołówki. Arsenal podejmie Watford, trzeci Tottenham Hotspur na wyjeździe zmierzy się z Sunderlandem, a zajmujące piąte i szóste miejsce drużyny z Manchesteru - City i United zagrają w środę odpowiednio z West Ham United na wyjeździe i z Hull City przed własną publicznością.