Liverpool blisko pozyskania Mohameda Salaha. To byłby rekord transferowy

Liverpool FC jest bardzo blisko transferu Mohameda Salaha. AS Roma chce za swojego skrzydłowego 35 milionów funtów. Byłby to rekord klubu z Anfield Road.

Zdjęcie Mohamed Salah /AFP

W ubiegłym tygodniu media podawały, że "The Reds" złożyli pierwszą ofertę w wysokości 28 milionów funtów, ale została ona odrzucona przez Włochów.

Reklama

Rozmowy nadal jednak trwają i jeśli Liverpool zgodzi się na wyższe żądania, a umowa dojdzie do skutku, to będzie wyrównany rekord transferowy angielskiego klubu, który w 2011 roku zapłacił 35 milionów funtów za Andy'ego Carrolla.

Salah dał się poznać szerszej publiczności, kiedy w styczniu 2014 roku został kupiony przez Chelsea Londyn z FC Basel.



Egipcjanin w barwach "The Blues" się jednak nie przebił i był wypożyczany do innych klubów. Najpierw do AC Fiorentina, a potem do Romy. Ten ostatni klub w końcu wykupił go przed rokiem za 13 milionów funtów.

24-letni Salah w minionym sezonie rozegrał 39 meczów w barwach wicemistrzów Włoch, zdobywając 19 bramek.

Gdyby jego transfer doszedł do skutku, byłby drugim Liverpoolu w letnim oknie transferowym. Wcześniej Juergen Klopp zakontraktował Dominica Solanke z Chelsea.

Pawo