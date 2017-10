Liga angielska. "Lisy" dowiedziały się o zwolnieniu trenera z mediów

Piłkarze Leicester City dowiedzieli się o zwolnieniu trenera Craiga Shakespeare'a z... mediów - poinformował angielski dziennik "The Telegraph". Szkoleniowiec stracił posadę we wtorek w związku ze słabymi wynikami "Lisów" w Premier League. Menedżer pożegnał się z posadą zaledwie kilkanaście godzin po remisie z West Bromwich Albion Grzegorza Krychowiaka. "Krycha" wywalczył rut wolny, po którym goście wyszli na prowadzenie.

Zdjęcie Craig Shakespeare nie jest już menedżerem Leicester City /AFP

Według gazety, zespół odbywał trening na siłowni, w czasie gdy Shakespeare odbywał rozmowę w gabinecie prezesa Jona Rudkina. Piłkarze dowiedzieli się o decyzji przeglądając wiadomości w internecie.

Shakespeare przejął zespół w lutym br. jako szkoleniowiec tymczasowy, gdy zwolniony został jego poprzednik Włoch Claudio Ranieri. Był to sezon, w którym "Lisy" broniły tytułu, ale zajmowały pozycję w strefie spadkowej lub tuż nad nią.

Pod wodzą Shakespeare'a drużyna Leicester City bez problemu zapewniła sobie utrzymanie i dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a Anglik przyjął propozycję objęcia zespołu na stałe od początku trwających rozgrywek. W ośmiu kolejkach Premier League w tym sezonie "Lisy" wywalczyły tylko sześć punktów i zajmują 18. miejsce.

"The Telegraph" spekuluje, że następcą Shakespeare'a może być Włoch Carlo Ancelotti, zwolniony niedawno z Bayernu Monachium.

Do zwolnienia Shakespeare'a doszło bezpośrednio po meczu z West Bromwich Albion, z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie. "Krycha" też przyczynił się do zwolnienia szkoleniowca, zagrał od pierwszej do ostatniej minuty i miał udział w golu dla WBA, wywalczając rzut wolny. Mecz zakończył się wynikiem 1-1.