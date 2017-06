Leonid Słucki nowym trenerem Hull City

Klub Kamila Grosickiego Hull City, który spadł z Premier League, ma nowego trenera. Został nim Rosjanin Leonid Słucki.

Poprzedni szkoleniowiec Hull City Marco Silva zrezygnował z pracy po tym, jak okazało się, że "Tygrysy" nie utrzymują się w Premier League.



Słucki prowadził CSKA Moskwa do trzech tytułów mistrza Rosji. Na Euro 2016 był selekcjonerem "Sbornej".



Niedawno mówił BBC, że przez ostatnie pięć miesięcy intensywnie uczył się jeżyka angielskiego. 46-letni szkoleniowiec, który jest przyjacielem właściciela Chelsea Londyn Romana Abramowicza, przyjedzie do nowego klubu w przyszłym tygodniu.



"Jestem zachwycony, że poprowadzę Hull City i cieszę się z wyzwania, jakie stoi przede mną, a jest nim powrót do Premier League. Wiem, że jest to duży klub, który ma liczne grono oddanych kibiców" - powiedział Słucki na stronie internetowej "Tygrysów".



Od stycznia tego roku piłkarzem Hull City jest Kamil Grosicki, który związał się z tym klubem 3,5-letnią umową. Reprezentant Polski wystąpił w 15 spotkaniach. Zapisał na swoim koncie pięć asyst.

