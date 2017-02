Leicester - Derby w Pucharze Anglii. Bartosz Kapustka w wyjściowym składzie

Bartosz Kapustka znalazł się w wyjściowym składzie Leicester City na dodatkowy mecz IV rundy Pucharu Anglii. Rywalem "Lisów" jest drużyna Derby County. W pierwszym meczu było 2-2, śledź wynik dzisiejszego starcia wspólnie z Interią!

7 stycznia Bartosz Kapustka po blisko półrocznym oczekiwaniu zadebiutował w barwach Leicester City. Zaliczył sześć minut w starciu z Evertonem, a jak dotąd był to jedyny czas spędzony na murawie w trykocie mistrza Anglii.

Teraz przed Polakiem otwiera się gigantyczna szansa. Trener Claudio Ranieri wstawił go do pierwszego składu "Lisów" na ważny mecz z Derby County w 1/16 finału Pucharu Anglii. Reprezentant Polski dostał więc ogromny kredyt zaufania, a tylko od niego zależy, czy wykorzysta okazję.



Jeśli tak się stanie, będzie mógł liczyć na minuty w meczach Premier League. Jeśli jednak zawiedzie, trudno spodziewać się, by przebił się do pierwszego zespołu "Lisów". Wówczas prawdopodobnie do końca sezonu grałby w drużynie Leicester U23.



Tymczasem w pierwszym składzie Leicester jest też Marcin Wasilewski.



Początek spotkania o godz. 20.45. Transmisja na kanale Eleven.