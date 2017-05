Leicester City. Craig Shakespeare: Marcin Wasilewski to wybitna postać

- Wkład Marcina Wasilewskiego w funkcjonowanie klubu znacznie wykraczał poza to, co można zobaczyć na murawie. On jest jednym z najlepszych profesjonalistów, z jakim kiedykolwiek pracowałem - powiedział Craig Shakespeare, trener Leicester City, po tym, jak ogłoszono, że Polak opuści King Power Stadium po zakończeniu sezonu.

- Marcin był niezwykle oddany klubowi. Zasługuje na ogromne podziękowania. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w dalszej karierze - powiedział Craig Shakespeare, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z King Power Stadium.

Trener Leicester wspomniał także chwilę, w której "Wasyl" trafił do klubu. Ocenił go jako bardzo doświadczonego piłkarza z dużą jakością. - Oprócz tego, zyskaliśmy jednak postać wybitną. Lidera, dzięki któremu wszyscy wokół starali się robić kolejne postępy - dodał.



- Praca z Marcinem przez cztery ostatnie lata była absolutną przyjemnością. Jego wkład w funkcjonowanie klubu znacznie wykraczał poza to, co można zobaczyć na murawie. On jest jednym z najlepszych profesjonalistów, z jakim kiedykolwiek pracowałem - ocenił menadżer "Lisów", który przejął zespół po zwolnieniu Claudio Ranieriego.

W sobotę ogłoszono, że Marcin Wasilewski pożegna się z Leicester City. Polak trafił do klubu w 2013 roku z Anderlechtu Bruksela. W zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo Anglii, rozgrywając cztery mecze w Premier League. W tym sezonie uzbierał siedem występów we wszystkich rozgrywkach. 36-latek, który ma na koncie 60 meczów w reprezentacji Polski, nie zdradził, co dalej z jego karierą.