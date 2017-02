Kylian Mbappe na celowniku Arsenalu Londyn

Napastnik AS Monaco, Kylian Mbappe Lotin znalazł się na celowniku Arsenalu Londyn. Menadżer "Kanonierów" przyznał, że obserwuje rozwój utalentowanego 18-latka.

Zdjęcie Kylian Mbappe cieszy się ze zdobycia bramki /AFP

- Kylian Mbappe jest jak młody Thierry Henry. Może nie są identyczni, ale mają podobne umiejętności - stwierdził Arsene Wenger w rozmowie z beIN Sports. Francuz przyznał, że obserwuje jak rozwija się utalentowany nastolatek.

- On rozwija się bardzo dobrze. Przedłużył kontrakt z Monaco, więc to oni zadecydują, jaka będzie jego przyszłość - uciął temat transferu menadżer "Kanonierów".

Trener Arsenalu wie co mówi. To Wenger sprowadził do Londynu Thierry'ego Henry'ego, który miał za sobą bardzo udane pięć lat spędzone w AS Monaco, ale i słabszy epizod w Juventusie Turyn.



Mbappe zachwyca piłkarski świat. 18-latek rozegrał 19 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 6 goli i zaliczył 7 asyst. Liczby są tym cenniejsze, bo Francuz najczęściej zaczyna mecze na ławce rezerwowych.



Napastnik, który ma kameruńskie korzenie, jest etatowym reprezentantem francuskich młodzieżówek, ale wciąż nie zadebiutował w seniorskiej kadrze "Trójkolorowych".