Kyle Walker piłkarzem Manchesteru City

Oficjalnie: Kyle Walker został piłkarzem Manchesteru City. Koszt transferu wyniósł 50 milionów euro, co oznacza, że Walker będzie dzielił wraz z Davidem Luisem oraz Johnem Stonesem miano najdroższego obrońcy świata.

Obrońca podpisał kontrakt do końca czerwca 2022 roku. Dotychczas Walker był zawodnikiem Tottenhamu Hotspur, do którego trafił w 2009 roku. W tym czasie defensor rozegrał 229 oficjalnych spotkań w koszulce "Kogutów". Strzelił w nich cztery gole i zaliczył 21 asyst.

- Jestem niezwykle podekscytowany tym, że podpisałem kontrakt z City i nie mogę doczekać się pierwszych zajęć. Pep Guardiola jest jednym z najbardziej szanowanych menedżerów na świecie i czuje, że może pomóc mi wznieść się na jeszcze wyższy poziom - powiedział Walker po podpisaniu kontraktu.

To czwarty transfer "The Citizens" tego lata. Wcześniej do klubu dołączyli Bernardo Silva, Ederson oraz Douglas Luiz.



