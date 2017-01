Krystian Bielik zamienił Arsenal na Birmingham City

19-letni polski piłkarz Krystian Bielik miał dość czekania na swą szansę gry w Arsenalu Londyn i przeniósł się na wypożyczenie do grającego na zapleczu angielskiej Ekstraklasy Birmingham City.

Zdjęcie Krystian Bielik (7) zatrzymywał Didiera Drogbę w meczu towarzyskim Arsenalu z Gwiazdami Ligi MLS. /AFP

Bielik przeszedł do Birmingham City na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu.

