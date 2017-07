Krystian Bielik w kadrze Arsenalu. Nie ma Wojciecha Szczęsnego

W niedzielę piłkarze Arsenalu Londyn wylecieli do Australii na przedsezonowe tournee. W 25-osobowej kadrze "Kanonierów" jest Krystian Bielik. Nie ma natomiast Wojciecha Szczęsnego.

Zdjęcie Czy Krystian Bielik (z prawej) przekona Arsene'a Wengera? /AFP

Bielik jest piłkarzem Arsenalu od stycznia 2015 roku. "Kanonierzy" kupili utalentowanego obrońcę za około 2 miliony euro z Legii Warszawa. Bielik występował głównie w rezerwach Arsenalu, a ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Birmingham City. Na zapleczu Premier League występował regularnie. Zagrał w 35 meczach, w których strzelił jednego gola. Wrócił na Emirates Stadium i Wenger postanowił zabrać go do Australii i Chin.



Wygląda na to, że sytuacja Szczęsnego jest klarowna. Brak polskiego bramkarza w kadrze na przedsezonowe tournee oznacza, że raczej nie zobaczymy go ponownie w bluzie Arsenalu. Wenger zabrał trzech bramkarzy: Petra Czecha, Emi Martineza, Davida Ospinę.



Szczęsny kilka dni temu pożegnał się z kibicami AS Roma. W tym włoskim klubie spędził dwa lata na wypożyczeniu. Reprezentant Polski miał znakomity zwłaszcza ubiegły sezon. Dobra postawa przełożyła się na zainteresowanie wielu klubów m.in. Juventusu Turyn, w którym miałby być następcą 39-letniego Gianluigiego Buffona. Szczęsny ma jednak ważny kontrakt z Arsenalem do końca czerwca 2018 roku i chętni na jego zatrudnienie muszą porozumieć się z "Kanonierami".



Arsenal podczas przedsezonowego tournee rozegra cztery mecze - dwa w Australii i dwa w Chinach. 13 lipca podopieczni Wengera zmierzą się z Sydney FC, a dwa dni później z Western Sydney Wanderers. Potem przeniosą się do Chin, gdzie 19 lipca staną naprzeciw Bayernu Monachium w Szanghaju, a 22 lipca w Pekinie zagrają z Chelsea Londyn.



Kadra Arsenalu na przedsezonowe tournee:

Reklama

Petr Cech, Emi Martinez, David Ospina, Krystian Bielik, Cohen Bramall, Francis Coquelin, Mohamed Elneny, Olivier Giroud, Alex Iwobi, Sead Kolasinac, Laurent Koscielny, Alexandre Lacazette, Ainsley Maitland-Niles, Donyell Malen, Per Mertesacker, Nacho Monreal, Reiss Nelson, Eddie Nketiah, Alex Oxlade-Chamberlain, Mesut Özil, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Danny Welbeck, Joe Willock, Granit Xhaka.

RK