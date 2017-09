Krystian Bielik przeszedł operację kontuzjowanego barku

Piłkarz Arsenalu Londyn Krystian Bielik przeszedł operację barku po tym, jak tydzień temu nabawił się kontuzji w meczu rezerw "Kanonierów" z Manchesterem City. Młodzieżowy reprezentant Polski zapowiada, że będzie gotów wrócić na boisko początkiem grudnia.

Zdjęcie Krystian Bielik (z lewej), obok as Bayernu Monachium Franck Ribery /AFP

Bielik może mówić o siarczystym pechu, ale kontuzje nie wybierają. 19-latek już wcześniej otrzymał powołanie przez trenera Czesława Michniewicza do reprezentacji U-21 na piątkowy mecz z Gruzją (Polacy wygrali na wyjeździe 3-0), ale plany rzecz jasna legły w gruzach.

"Jak widzicie, ostatnie dni nie były dla mnie najlepsze" - rozpoczął Bielik swój wpis na Instagramie, dołączając zdjęcie po zabiegu chirurgicznym.

"Operacja przebiegła pomyślnie i czuję, że z każdym dniem jest coraz lepiej. Teraz odpoczywam, ale wrócę na boisko na początku grudnia. Patrzę na przód ponieważ pamiętaj: co cię nie zabije, to cię wzmocni. Do zobaczenia niedługo - zapowiedział obrońca, który wrócił do Arsenalu z wypożyczenia do drugoligowego Birmingham City.

Nastolatek nie wywalczył sobie miejsca w pierwszej drużynie "Kanonierów", dlatego dołączył do zespołu rezerw.

