Krychowiak zadebiutował w Premier League w meczu Brighton - West Brom

Grzegorz Krychowiak debiutuje od pierwszej minuty w jedenastce West Bromwich Albion. "The Baggies" na wyjeździe mierzą się z beniaminkiem Premier League, Brighton & Hove Albion. Po trzech kolejkach zespół Polaka ma na koncie siedem punktów, a gospodarze uciułali tylko jedno "oczko".

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /AFP

Sprawdzaj wynik na żywo!



Reklama

Po fatalnych miesiącach w Paris Saint-Germain, Grzegorz Krychowiak doczekał się ekspresowego debiutu po wypożyczeniu do zespołu West Bromwich Albion. Szczęściem reprezentanta Polski paradoksalnie mógł okazać się brak powołania do kadry Adama Nawałki, na dwa ostatnie mecze w el. do przyszłorocznych mistrzostw świata.



Dzięki temu "Krycha" miał szansę, by odbyć pełne jednostki treningowe w nowym klubie i przekonać trenera Tony'ego Pulisa, że warto postawić na niego tak szybko.



Mankamentem defensywnego pomocnika, który docelowo ma być jednym z liderów "The Baggies", bezsprzecznie jest brak ogrania, ale atutem wielkie doświadczenie i rutyna w meczach na wysokim poziomie.



W środku pola 27-letniemu Krychowiakowi partnerują Jake Livermore i Gareth Barry.







W pierwszych 45 minutach Krychowiak nie zapomniał, jak się gra na swojej nominalnej pozycji, lecz niestety nie zdołał ustrzec swojego zespołu przed stratą gola.



Tuż przed przerwą skazywani na porażkę gospodarze wyszli na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Pascal Gross. Niemiecki pomocnik miał czas, po błędzie obrońcy, by przyjąć piłkę i przymierzyć do siatki. "Krycha" był bliski i ruszył na ratunek, zareagował odpowiednio, ale niewiele mógł zrobić.



Za swoją grę Polak zbierał wśród brytyjskich sympatyków niemało pochwał, ale co z tego, skoro po chwili gospodarze podwyższyli prowadzenie. Drugi cios ponownie zadał Gross.



Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion 2-0 (1-0)

Bramka: Gross (45.), Gross (48.)