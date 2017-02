Kamil Grosicki o transferze do Hull City

Kamil Grosicki udzielił pierwszego wywiadu klubowej telewizji Hull City po transferze do Premier League. - Na pewno wprowadzę do zespołu trochę boiskowego szaleństwa – zapowiedział reprezentant Polski.

Kamil Grosicki

Grosicki podpisał umowę z Hull City do czerwca 2020 roku. Polak został sprzedany ze Stade Rennes za dziewięć mln euro. Jak sam przyznał, nie wahał się przed zmianą drużyny.

- To była bardzo łatwa decyzja. Jak dostałem ofertę, to tylko czekałam na informację, kiedy w klubie dogadają się, co do ceny transferu. To była szybka decyzja, chociaż ten ostatni dzień był długi i ciężki - przyznał Polak, który transfer z Anglikami dopiął w ostatnich godzinach przed zamknięciem okna.

"Grosik" nie ukrywał, że bardzo cieszy się z transferu do Hull City, które jak przyznał, interesowało się nim od dłuższego czasu. Reprezentant Polski nie raz zresztą podkreślał, że marzy mu się gra w lidze angielskiej.

- Było też sporo innych klubów, które chciało mnie pozyskać, ale Hull City najbardziej na mnie zależało. Trener drużyny do mnie dzwonił parę razy i to dało mi do myślenia, że bardzo mnie tutaj potrzebuje - przyznał polski skrzydłowy.

Hull City nie ma jednak łatwej pozycji w lidze. "Tygrysy" zajmują ostatnie miejsce w Premier League i muszą walczyć o utrzymanie.

- Przyszedłem tu, żeby sytuacja się poprawiła i zrobię wszystko, żeby Hull City w następnym sezonie grało w Premier League. Wierzę w to z całego serca - zapowiedział piłkarz. Zapytany o swoje atuty "Grosik" odpowiedział:

- Jestem zawodnikiem szybkim, który nie boi się grać jeden na jeden i atakować. Na pewno wprowadzę do zespołu trochę boiskowego szaleństwa. Mam nadzieję, że szybko zgram się z kolegami i będę ważnym zawodnikiem tej drużyny.

Pierwszy mecz w Hull City "Grosik" będzie miał okazję rozegrać już czwartego lutego. "Tygrysy" zmierzą się wtedy u siebie z Liverpoolem.

