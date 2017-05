Kamil Grosicki do kibiców: Głosowaliście i dlatego wygrałem

Kamil Grosicki chyba w najpiękniejszych snach nie marzył, że krótko po przejściu do Premier League zostanie piłkarzem miesiąca w Anglii. Pomogły mu oczywiście głosy polskich fanów, którym pomocnik Hull City odpowiedział, gorąco dziękując.

Wczoraj Grosicki został wybranym piłkarzem kwietnia w angielskiej Premier League w plebiscycie Sky Sports.

Polak w kwietniu zaliczył cztery asysty w barwach broniącego się przed spadkiem Hull i został nominowany przez ekspertów do miana piłkarza miesiąca.

Fani Hull City, a przede wszystkim polscy kibice nie zawiedli w głosowaniu na stronie internetowej i w aplikacji Sky Sports. "Grosik" wygrał z miażdżącą przewagą nad takimi gwiazdami, jak Roberto Firmino czy Eden Hazard.

"Głosowaliście i dlatego wygrałem" - napisał na Twitterze pomocnik reprezentacji Polski.

"Dziękuje, że mam u was wsparcie, to jest dla mnie największa nagroda i motywacja do ciężkiej pracy" - dodał "Grosik".

