Kamil Grabara pojechał z Liverpoolem na zgrupowanie do Azji

Juergen Klopp postanowił, że zabierze Kamila Grabarę na zgrupowanie do Azji z pierwszym zespołem Liverpoolu FC. 18-letni bramkarz jest jednym z czwórki bramkarzy powołanych na tournee.

Zdjęcie Kamil Grabara /Damian Kujawa /Newspix

To kolejny drobny krok w karierze Grabary, po tym jak w zeszłym tygodniu po raz pierwszy wystąpił w sparingu seniorskiej drużyny. Bramkarz zagrał 45 minut w wygranym 4-0 przez "The Reds" meczu z Tranmere Rovers.



Drzwi na obóz uchyliła Grabarze kontuzja Węgra Adama Bogdana. W jej obliczu były zawodnik Ruchu Chorzów jest czwartym golkiperem zespołu Juergena Kloppa, po Simone Mignolecie, Lorisie Kariusem i Dannym Wardzie.



Dotychczas młody bramkarz grał w młodzieżowych drużynach Liverpoolu - U19 oraz U23, będącej bezpośrednim zapleczem pierwszego zespołu. Niewykluczone jednak, że wkrótce zostanie wypożyczony do któregoś z zespołów Championship lub Legaue One, by "ograć" się w dorosłej piłce. Taki ruch oznaczałby podążanie śladami Wojciecha Szczęsnego, który w wieku 19-lat wypożyczony był z Arsenalu Londyn do Brentford FC, a po powrocie walczył już o miejsce w bramce "Kanonierów".



WG

Reklama