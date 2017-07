Kamil Grabara będzie trenował z pierwszą drużyną Liverpoolu

Liverpool rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu, a na treningu pierwszej drużyny pojawi się Kamil Grabara. 18-letni bramkarza znalazł się na liście zawodników, którzy będą trenować z Juergenem Kloppem.

Zdjęcie Kamil Grabara /YouTube /

Dla Grabary to nie pierwsze takie wyróżnienie. Bramkarz miał już okazję trenować z pierwszym zespołem. Teraz znowu został wyróżniony i rozpocznie przygotowania do nowego sezonu z drużyną Juergena Kloppa.

Reklama

18-latek w ubiegłym sezonie zagrał w 14 meczach rezerw "The Reds". Pięć razy zachował czyste konto. Kamil Grabara to wychowanek Ruchu Chorzów. Bramkarz do Liverpoolu trafił w styczniu 2016 roku.

Nowy sezon w Premier League rozpocznie się 12 sierpnia.

AK