Liverpool zremisował na wyjeździe Newcastle 1-1 w spotkaniu 7. kolejki Premier League. Przed kilkoma dniami takim samym wynikiem zakończyło się starcie "The Reds" ze Spartakiem w Moskwie w Lidze Mistrzów.

Zdjęcie Trener Liverpoolu Juergen Klopp /PAP/EPA

"Po raz kolejny jesteśmy lepszym zespołem, stwarzamy więcej okazji do zdobycia bramki, naprawdę bardzo korzystnych. Mimo to nie trafiamy do siatki. To oczywiście problem, ale tak nie będzie zawsze. Wiem, bo dostatecznie długo pracuję w piłce. Pewnego dnia rozwiąże się worek z bramkami i wtedy będziemy strzelali więcej, niż tylko jednego gola w meczu" - powiedział trener Liverpoolu, Juergen Klopp.

Reklama

Na St. James' Park "The Reds" objęli prowadzenie po trafieniu Philippe Coutinho w 29. minucie. Do remisu doprowadził jeszcze w pierwszej części spotkania Joselu.



Po siedmiu kolejkach Premier League Liverpool zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Podopieczni Juergena Kloppa tracą do lidera Manchesteru City pięć "oczek".

Wyniki, terminarz i tabela Premier League

Zobacz materiał wideo:

Wideo Liverpool rozczarował. Juergen Klopp: Rozwiąże się worek z bramkami. Wideo