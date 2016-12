1 stycznia zostanie otwarte zimowe okno transferowe. Kto wzmocni Liverpool FC, w tym momencie drugi zespół Premier League?

Wideo Klopp przed okienkiem transferowym. Wideo

- Nie mamy zamiaru kusić nikogo pieniędzmi. Chcemy przekonać do siebie danego zawodnika naszą filozofią. Mamy graczy, którzy pragną się rozwijać i są na to gotowi. To nie jest żadna zakodowana wiadomość odnośnie do zimowego okienka transferowego. To przekaz na kolejne lata - powiedział Juergen Klopp, trener "The Reds".



