Josep Guardiola nie wie, co będzie dalej z Sergiem Aguero

Josep Guardiola, menedżer Manchesteru City, przyznał, że nie jest pewny, czy Sergio Aguero zostanie w klubie po zakończeniu obecnego sezonu.

Argentyńczyk w obecnych rozgrywkach strzelił 18 goli, ale obecnie w pierwszym składzie wychodzi, zamiast niego, młody Brazylijczyk Gabriel Jesus.

Zapytany o przyszłość Aguero, Guardiola nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

"Nie wiem, co będzie po zakończeniu sezonu. Wiem natomiast, że trudno jest znaleźć świetnego snajpera" - przyznał hiszpański szkoleniowiec.

"Chciałbym, żeby został, ale nie wiem, co się wydarzy. Nawet w swojej karierze piłkarskiej, nie wiedziałem, co będzie po zakończeniu sezonu" - dodał.

Aguero, który na Etihad Stadium trafił w 2011 roku, zdobył dla tego klubu już 154 bramki, a jego kontrakt obowiązuje do 2020 roku.

Guardiola zapytany, czy napastnik może czuć się niepewny swojej przyszłości w City, odpowiedział: "Nie sądzę, żeby tak się czuł. Sergio zna moje intencje, jak i klubu. Nie chcę go sprzedawać. Chcę, żeby tu został jak najdłużej".

"Jedyny powód, dla którego Aguero nie zagrał w dwóch ostatnich meczach, to wspaniała forma prezentowana przez Leroya Sane'e, Gabriela Jesusa i Raheema Sterlinga. Sergio pozostaje czołowym i ważnym dla nas piłkarzem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości" - stwierdził hiszpański trener.