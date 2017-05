Josep Guardiola ma wygrywać wszystko z Manchesterem City

Josep Guardiola w przyszłym sezonie musi zdobywać trofea. Khaldoon Al Mubarak, prezes Manchesteru City, liczy na triumf w Premier League i Lidze Mistrzów, ale nie pogardziłby potrójną, a nawet poczwórną koroną.

Zdjęcie Josep Guardiola /AFP

"Obywatele" w zakończonych niedawno rozgrywkach niczego nie wygrali, a to pierwszy taki przypadek w trenerskiej karierze Hiszpana. Wcześniej Guardiola w ciągu siedmiu lat pracy wywalczył 21 trofeów.

"Postaramy się wygrać Premier League i Ligę Mistrzów, co zawsze jest naszym celem" - powiedział Khaldoon, cytowany na stronie internetowej City.

"Ambicja, aby zwyciężyć w Lidze Mistrzów, a mam nadzieję, że tak się stanie, napędza mnie codziennie, tym bardziej, że wiem, iż stać nas na to. Czy marzę o potrójnej koronie? Tak. Chciałbym ją zdobyć. A czemu nie poczwórną?" - dodał.

"Powinniśmy mieć takie aspiracje. Ja takie mam, bez cienia wątpliwości. Szejk Mansour (właściciel City - przyp. red.) napędza mnie do tego każdego dnia. Pep chce wygrywać wszystko i to jest to, co mi się w nim najbardziej podoba, ponieważ czuję tak samo - chcemy wszystko wygrać. Może nie uda nam się tego osiągnąć, ale będziemy próbować" - stwierdził Khaldoon.