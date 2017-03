Jose Mourinho: Żałuję, jak traktowałem Bastiana Schweinsteigera

Jose Mourinho przyznał, że żałuje tego, jak traktował Bastiana Schweinsteigera w Manchesterze United. - Jest jednym z tych piłkarzy, wobec których jest mi przykro ze względu na to, co im zrobiłem - powiedział w rozmowie z amerykańską stacją ESPN. Schweinsteiger kilkanaście dni temu zamienił "Czerwone Diabły" na Chicago Fire.

Zdjęcie Jose Mourinho, trener Manchesteru United /OLI SCARFF / AFP /

Mistrz świata z reprezentacją Niemiec do Manchesteru trafił przez sezonem 2015/16. Na początku grał regularnie, lecz problemy z kontuzjami spowodowały, iż stracił niemal całą rundę rewanżową. Jeszcze większe problemy z grą miał w obecnym sezonie - w Premier League nie rozegrał nawet minuty, sporadycznie pojawiając się na boisku jedynie w Pucharze Anglii oraz Lidze Europejskiej. W obliczu tak rzadkich występów Schweinsteiger postanowił zmienić barwy klubowe, a jego nową ekipą zostało Chicago Fire.

Trener drużyny z Old Trafford Jose Mourinho przyznał, że nie mógł przeszkodzić zawodnikowi w odejściu, gdy ten poprosił go o zgodę.

- Ostatnią rzeczą, jaką mu powiedziałem, zanim nas opuścił, było: "Raz nie byłem wobec ciebie w porządku, więc muszę być teraz". Kiedy poprosił mnie o transfer, to nie mogłem mu odmówić. Nie mogłem mu zrobić tego, co wcześniej, po raz drugi - powiedział Mourinho.

- Powinienem częściej wystawiać go w składzie, lecz mieliśmy naprawdę olbrzymią kadrę. W niekorzystnej sytuacji byli też inni zawodnicy: Schneiderlin, Depay, Blackett, Wilson, Pereira. Gdy poznałem lepiej Schweinsteigera zobaczyłem, że jest wielkim profesjonalistą i respektuje moje decyzje - przyznał "The Special One".

- Będę tęsknił za dobrym człowiekiem, profesjonalistą i kimś, kto miał duży wpływ na nasze treningi - zakończył szkoleniowiec Manchesteru United.

WG