Jose Mourinho: Wyglądaliśmy jak zbitka piłkarzy

- W pierwszej połowie, albo nawet przez pierwszą godzinę, wyglądaliśmy raczej jak zbitka piłkarzy, a nie jak zespół - powiedział trener Manchesteru United Jose Mourinho po porażce z Tottenhamem 1-2 w meczu 37. kolejki Premier League.

"Zawodnicy nie byli idealnie dopasowani do pozycji, starali się dopiero wyczuć, co należy zrobić i jak bronić bramki. Gra w ten sposób jest bardzo trudna. W drugiej części meczu wyglądało to już lepiej, bo wtedy w naszym zespole pojawiło się trochę więcej jakości i lepsza organizacja" - dodał szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów".



"Nie wiem, jaką drogę obrały inne kluby, jaką mają taktykę na tę ligę i co jest dla nich ważne, ale my - Manchester United - wolimy zdobywać trofea niż kończyć sezon w czołowej czwórce tabeli" - podkreślił Mourinho.

