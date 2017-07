Jose Mourinho: Pogba to ta sama półka, co Ronaldo i Messi

Szkoleniowiec Manchesteru United Jose Mourinho słynie z ciętego języka i kontrowersyjnych tez. W ostatnim czasie także zaskoczył, ogłaszając, że jego zdaniem Paul Pogba prezentuje ten sam poziom co Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, czy Neymar.

Zdjęcie Jose Mourinho /AARON M. SPRECHER /AFP

- Nie ma drugiego takiego jak Messi czy Neymar. Luis Suarez, Iniesta, Pique, Ronaldo, Bale, Modrić czy Kroos również są jedyni w swoim rodzaju. Mogą oni zatem grać tylko dla jednego klubu. My ich nie możemy mieć, oni należą do swoich klubów - powiedział Mourinho po meczu "Czerwonych Diabłów" z FC Barcelona podczas International Champions Cup.

Reklama

- Dzisiaj, w meczu z Barceloną, jeden z moich zawodników, Paul Pogba, pokazał, że jest na tym samym poziomie, że należy do piłkarzy reprezentujących ten poziom - stwierdził portugalski trener w rozmowie z Goal.com.

- W futbolu możliwe jest to, by drużyna była lepsza niż suma umiejętności poszczególnych graczy. Ale niektórzy piłkarze są niesamowici, a ich związek z piłką fantastyczny. Można się spierać na temat zabezpieczania przestrzeni na boisku, taktyki czy poszczególnych formacji, to jednak związek zawodnika z piłką wciąż jest najistotniejszy. Nawet dla rywala takiego jak ja, oglądanie niektórych graczy, ich relacji z piłką, jest czymś pięknym - powiedział szkoleniowiec Manchesteru United.

WG