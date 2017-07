Jose Mourinho o Romelu Lukaku. Gole to tylko detale

Manchester United wygrał 2-1 z Realem Salt Lake w meczu towarzyskim. Jedną z bramek zdobył Romelu Lukaku, co było pierwszym trafieniem Belga w nowym klubie.

Zdjęcie Trener Manchesteru United Jose Mourinho /AFP

"To dla niego coś miłego, ale mało ważnego dla mnie. Romelu świetnie utrzymuje się przy piłce i gra na jeden kontakt. Asystuje, porusza się, wspiera kolegów. Atakuje, podaje, reaguje na stratę piłki przez zespół, świetnie naciska rywali. Uwielbiam wszystko, co robi i przychodzi mi to łatwo, bo pracowałem z nim już kilka lat temu. To wspaniałe móc obserwować jego rozwój, teraz jest jednym z najlepszych napastników świata. Gole to tylko detale, nie są tak ważne" - powiedział na pomeczowej konferencji Jose Mourinho, trener United.

Reklama

10 lipca Lukaku podpisał z Manchesterem United pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. "Czerwone Diabły" kupiły reprezentanta Belgii z Evertonu za 85 milionów euro. W poprzednim sezonie Premier League Lukaku strzelił 25 goli i zaliczył sześć asyst. W klasyfikacji strzelców dało mu to drugie miejsce. Lepszy okazał się Harry Kane z Tottenhamu (29 goli).

Zobacz materiał wideo:

Wideo Jose Mourinho o Lukaku. Gole to tylko detale. Wideo