Jose Mourinho o nowym kontrakcie dla Zlatana Ibrahimovicia

Menedżer Manchesteru United Jose Mourinho nie chce rozmawiać o tym, czy klub przedłuży kontrakt ze Zlatanem Ibrahimoviciem, mimo że słynny snajper doznał ciężkiej kontuzji.

35-letni napastnik kontuzji nabawił się pod koniec regulaminowego czasu gry w rewanżowym spotkaniu z Anderlechtem Bruksela w ćwierćfinale Ligi Europejskiej. Szwed uszkodził więzadła krzyżowe i prawdopodobnie będzie pauzował przez kilka miesięcy. Wyjechał do USA, gdzie ma przejść operację.

Ibrahimović jest w tym sezonie najlepszym strzelcem "Czerwonych Diabłów". Strzelił 28 bramek we wszystkich rozgrywkach. Jego brak to ogromne osłabienie drużyny, a fanów Man Utd bardzo interesuje to, czy klub przedłuży kontrakt ze Szwedem.

"Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Nie interesuje mnie to, nie obchodzi mnie to" - tak Mourinho odpowiedział na pytanie, czy "Ibra" pozostanie w klubie na kolejny sezon.

"Teraz po prostu chcę, aby udała się skomplikowana operacja. Oczywiście, jesteśmy przekonani, że jest w świetnych rękach, aby podnieść się po kontuzji przygotować mentalnie na kolejny sezon" - powiedział Mourinho.

Portugalski trener podkreślił, że Szwed podejmie najlepszą dla siebie decyzję i nikt nie będzie miał na nią wpływu.

Kontrakt Szweda z Man Utd wygaśnie już w czerwcu i na razie nie wiadomo, czy zostanie przedłużony.

"Ale teraz, przed tak ważną operacją, uważam, że rozmawianie o tym jest tylko stratą czasu" - podsumował Mourinho.

