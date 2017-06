Jose Mourinho do Alvaro Moraty: Będziesz tu ważny

Trener Manchesteru United Jose Mourinho namawia Alvaro Moratę na zmianę klubu. Portugalczyk zapewnia 24-letniego napastnika, że na Old Trafford będzie pełnił ważną rolę, nie tak jak w Realu Madryt.

Morata od wielu lat jest związany z Realem. W 2014 roku "Królewscy" sprzedali go do Juventusu Turyn za 20 milionów euro. Zachowali sobie jednak prawo odkupu zawodnika. Morata błyszczał w zespole "Starej Damy" i Real postanowił skorzystać z opcji zawartej w umowie z Juve. Napastnik wrócił na Santiago Bernabeu w 2016 roku.



Konkurencja w ataku Realu jest jednak bardzo duża i Morata był głównie rezerwowym. Trener "Królewskich" Zinedine Zidane wystawiał go w podstawowym składzie tylko wtedy, kiedy inni napastnicy odpoczywali. Mimo to Morata wystąpił w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 20 goli i zaliczył sześć asyst. Real zdobył mistrzostwo Hiszpanii i triumfował w Lidze Mistrzów.



Morata nie jest zadowolony ze swojej roli na Santiago Bernabeu i wszystko wskazuje na to, że zmieni otoczenie. Mocno zainteresowany reprezentantem Hiszpanii jest Manchester United. Trener "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho dwukrotnie rozmawiał z zawodnikiem. "Chodź do mnie. Będziesz ważny" - miał mówić Mourinho. Portugalczyk przekazał mu, że będzie odpowiadał za kierowanie atakiem w Manchesterze United. "The Special One" przypomniał mu także, że to za jego kadencji w Realu, Morata podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt.



W poniedziałek w Madrycie ma się odbyć spotkanie agenta Moraty Juanmy Lopeza z władzami Realu.



Według hiszpańskiej "Marki", Manchester United chce zaproponować "Królewskim" 70 milionów euro za Moratę.

