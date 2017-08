Jese Rodriguez oficjalnie w Stoke City

Jese Rodriguez dołączył do drużyny Stok City. Były gracz Realu, któremu niegdyś wróżono wielką karierę w ekipie „Królewskich”, został wypożyczony do angielskiego klubu z Paris Saint-Germain.

24-latek na wypożyczeniu w Stoke spędzi cały sezon. To szóste wzmocnienie angielskiej drużyny w tym sezonie.

Jese Rodriguez do PSG został kupiony za 25 milionów euro z Realu Madryt. Zawodnik nie sprawdził się jednak we francuskiej ekipie i w styczniu tego roku został wypożyczony do UD Las Palmas. Po powrocie do Francji, PSG znowu nie zdecydowało się na skorzystanie z usług zawodnika.

- Nie miał najlepszego okresu w Paryżu, ale wciąż jest młodym i chcącym zrobić duże wrażenie w Premier League piłkarzem - powiedział cytowany na oficjalnej stronie Stoke prezes klubu Tony Scholes.

Jese Rodriguez w Realu Madryt spędził dziewięć sezonów. Zdobył 12 bramek w 62 meczach Primera Division. Był w składzie "Królewskich", którzy w 2014 i 2016 roku sięgnęli po tytuł Ligi Mistrzów. W PSG rozegrał zaledwie 14 spotkań i strzelił dwa gole.

