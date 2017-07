Jan Bednarek o transferze do Southampton FC

Jan Bednarek został pierwszym letnim wzmocnieniem Southampton FC, ósmej drużyny poprzedniego sezonu Premier League. Reprezentant Polski do lat 21 jest bardzo zadowolony z nowego miejsca pracy.

"To miejsce różni się od tych, jakie mamy w Polsce. Jest nowocześniejsze, większe. Jest tutaj wszystko, czego potrzebujesz, aby stawać się lepszym piłkarzem. Zrobię wszystko, żeby wykorzystać swój czas tutaj" - powiedział Bednarek o Staplewood Campus, centrum treningowym "Świętych", cytowany przez internetową stronę klubu.

"Pracujemy po to, żeby zostać lepszym i wtedy dzieje się jak teraz - kiedy pracujesz, stajesz się lepszym piłkarzem i idziesz do góry. To jest ten moment, na który pracowałem całe życie" - dodał.

Lech Poznań za 21-letniego obrońcę otrzyma około sześć milionów euro, co jest nie tylko rekordowym transferem "Kolejorza", ale i rekordem polskiej Ekstraklasy.

Zawodnik cieszy się, że będzie mu dane współpracować z trenerem Mauricio Pellegrino, który w czasach kariery piłkarskiej też był środkowym obrońcą.

"Myślę, że między nami będzie mocne porozumienie. Myślę, że mogę się przy nim rozwinąć, ponieważ to był bardo dobry piłkarz" - mówił Bednarek.

"Kiedy grał, byłem bardzo młody, więc nie widziałem go na żywo, ale sądzę, że możemy dobrze ze sobą współpracować. Mam nadzieję, ze tak będzie i spędzimy ze sobą owocny czas" - stwierdził Polak.

