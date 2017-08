Imponujący start Manchesteru United. Jose Mourinho: Mam komfort

Manchester United znakomicie rozpoczął rozgrywki Premier League. "Czerwone Diabły" pokonały West Ham United i Swansea City po 4-0 i przewodzą ligowej tabeli.

"Zauważyłem, że drużyna jest pewna siebie. W obydwóch spotkaniach, przy prowadzeniu do przerwy 1-0, nie rozpoczynaliśmy drugiej części meczu z podejściem, zagrajmy na zero z tyłu i wygrajmy spotkanie. Po przerwie staraliśmy się przynajmniej kontrolować mecz i być przy piłce. Próbowaliśmy jednak strzelić kolejne gole" - powiedział trener ekipy z Old Trafford Jose Mourinho.



Łukasza Fabiańskiego pokonali kolejno: Eric Bailly, Romelu Lukaku, Paul Pogba i Anthony Martial. Świetnie spisuje się zwłaszcza nowy nabytek "Czerwonych Diabłów" Lukaku. Reprezentant Belgii, który został sprowadzony na Old Trafford z Evertonu za 85 milionów euro, ma już na swoim koncie trzy gole w tym sezonie Premier League.



"Piłkarze, którzy siedzieli na ławce są wartościowi, więc mam komfort jeśli chodzi o zmiany i podejmowanie decyzji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że szeroka ławka rezerwowych jest potrzebna, by osiągnąć coś ważnego w tym sezonie" - zaznaczył Portugalczyk.

