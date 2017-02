Henrich Mchitarjan i Michael Carrick mogą nie wystąpić w finale Pucharu Ligi

Jose Mourinho, menedżer Manchesteru United, powiedział, że Henrich Mchitarjan i Michael Carrick najprawdopodobniej nie wystąpią w niedzielnym finale Pucharu Ligi przeciwko Southampton FC.

Zdjęcie Henrich Mchitarjan /AFP

Ormianin strzelił jedynego gola w rewanżowym spotkaniu z AS Saint-Etienne w 1/16 finału Ligi Europejskiej, ale po 25 minutach musiał opuścić murawę z powodu problemów mięśniowych.

Reklama

Niewiele ponad godzinę rozegrał Carrick, który doznał urazu łydki.

"Szczerze, nie sądzę, żeby Mchitarjan był gotowy na finał. Myślę, że zarówno on, jak i Michael, są wykluczeni z tego meczu" - powiedział Mourinho.

"Można doznać kontuzji wychodząc z domu, przebywając w ogrodzie. Oczywiście to są kluczowi nasi piłkarze i ich brak w finale skomplikuje nam sytuację, ale Marouane Fellaini i Bastian Schweinsteiger - dwaj zawodnicy, którzy normalnie nie grają za dużo - będą dobrą odpowiedzią" - dodał Portugalczyk.

"Nie mówię, że oni na pewno nie wystąpią w niedzielę. Do finału zostały jeszcze trzy dni. Nawet jeżeli to są drobne urazy, to trzy dni to trochę za mało czasu" - stwierdził szkoleniowiec Manchesteru United.

Pawo



Zobacz zestaw par 1/16 finału Ligi Europejskiej

Terminarz Pucharu Ligi