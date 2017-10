Harry Kane nie zagra z Manchesterem United

Tottenham Londyn będzie sobie musiał radzić bez swojej największej gwiazdy - Harry'ego Kane'a w meczu z Manchesterem United. Snajper "Kogutów" zmaga się z kontuzją uda.

Zdjęcie Harry Kane (w środku) /GERRY PENNY /PAP/EPA

- Harry Kane przeszedł w tym tygodniu badania, które potwierdziły lekkie naciągnięcie mięśnia lewego uda - napisano na Twitterze Tottenhamu.

W barwach "Kogutów" w tym sezonie Kane zdobył 13 goli w 12 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Urazu doznał w miniony weekend podczas spotkania ekstraklasy z Liverpoolem na Wembley (4-1).

Trener Mauricio Pochettino ocenił, że napastnik reprezentacji Anglii będzie do jego dyspozycji w środę, gdy Tottenham podejmie Real Madryt w Lidze Mistrzów.

- To nie jest poważny uraz, ale nie możemy ryzykować. Zawsze, kiedy wypada ze składu jakiś piłkarz, to jest problem. Ale w czasie sezonu takie rzeczy się zdarzają. Musimy mieć zaufanie do innych piłkarzy - powiedział Argentyńczyk.

Tottenham i "ManU" mają po 20 punktów i zajmują, odpowiednio, trzecie i drugie miejsce w tabeli. Liderem jest Manchester City - 25 pkt.