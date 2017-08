Urugwajski obrońca Guillermo Varela opuszcza Manchester United i wraca do Penarolu Montevideo - poinformował w sobotę angielski klub piłkarski.

Varela trafił do zespołu United latem 2013 roku, był pierwszym zawodnikiem pozyskanym przez ówczesnego nowego menedżera "Czerwonych Diabłów" Davida Moyesa; zastąpił on wtedy legendarnego sir Aleksa Fergusona.



Ale podobnie jak Moyes, Varela nie okazał się wzmocnieniem Manchesteru United. Przegrywał rywalizację o miejsce w składzie i grał niewiele, na koncie miał zaledwie cztery występy w Premier League. Urugwajczyk był wypożyczany do rezerw Realu Madryt oraz do Eintrachtu Frankfurt.

Pod koniec pobytu w Niemczech miał szansę powalczyć w finale Pucharu Niemiec przeciwko Borussii Dortmund, ale kilka dni przed spotkaniem zrobił sobie tatuaż (wbrew zaleceniom klubowych lekarzy), wdała się infekcja, rozzłościł cały sztab szkoleniowy i nie mógł zagrać.

W pierwszej kolejce ligi angielskiej sezonu 2017/2018 Manchester United zmierzy się w niedzielę z West Ham United.