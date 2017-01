Guardiola: Zbliżam się do końca mojej trenerskiej kariery

Pep Guardiola przyznał, że jest coraz bliżej zakończenia kariery w zawodzie trenera. Hiszpan zaskakującego wywiadu udzielił telewizji NBC.

Zdjęcie Pep Guardiola /AFP

- Chcę wierzyć, że kolejny krok w mojej karierze będzie jeszcze lepszy. Jeśli jednak nie, to się wycofam. Myślę, że jestem na etapie, w którym powoli zbliżam się do końca kariery. Nie będę trenerem w wieku 60, czy 65 lat - przyznał Guardiola.

Reklama

Hiszpan zaznaczył, że ma zamiar zostać w Manchesterze City przez trzy lata albo dłużej. 45-latek do tej pory prowadził trzy klub. "The Citizens" są jego czwartą drużyną. Guardiola zaczynał od Barcelony B, a później prowadził pierwszy zespół Blaugrany, z którym zdobył wszystkie możliwe tytuły. Następnie przeniósł się do Niemiec i objął Bayern Monachium. W Bundeslidze trzykrotnie zdobywał mistrzostwo kraju. Od tego sezonu Hiszpan sprawdza się w roli trenera zespołu z Premier League.

- Jeśli będziecie mnie szukać, to na pewno znajdziecie na polu golfowym - zażartował na koniec Guardiola.