Guardiola zamierza przebudować Manchester City. 18 piłkarzy odejdzie?

Josep Guardiola ma zamiar mocno przebudować Manchester City. Według dziennika "The Guardian" po sezonie z Etihad Stadium może odejść nawet 18 piłkarzy.

Zdjęcie Josep Guardiola /Michael Steele /Getty Images

Wielu zawodnikom kończą się kontrakty, kilku jest wypożyczonych, inni z kolei nie do końca pasują do koncepcji hiszpańskiego szkoleniowca, dlatego spodziewanych jest wiele pożegnań.

Do pierwszej kategorii należą: Yaya Toure, Gael Clichy, Pablo Zabaleta, Willy Caballero, Jesus Navas, Bacary Sagna i Tosin Adarabioyo, z kolei na wypożyczeniach przebywają: Joe Hart, Eliaquim Mangala, Samir Nasri, Wilfried Bony i Jason Denayer, którzy także będą mogli odejść.

Niepewna jest także przyszłość takich piłkarzy jak: Sergio Aguero, Vincent Kompany, Aleksandar Kolarov, Fabian Delph, Fernando i Kelechi Iheanacho.

Guardiola ma dostać na wzmocnienia 150 milionów funtów.

"Obywatele" w pierwszym sezonie pod wodzą Hiszpana spisują się przeciętnie. Są co prawda na trzecim miejscu w Premier League, ale tracą 10 punktów do liderującej Chelsea Londyn. Walczą jeszcze też w Pucharze Anglii, gdzie w półfinale zmierzą się z Arsenalem. Bardzo szybko natomiast pożegnali się z Ligą Mistrzów, bo już w 1/8 finału odpadli w rywalizacji z AS Monaco.

Zdjęcie Pablo Zabaleta (w walce z Neymarem) to jeden z piłkarzy City, który ma odejść / AFP

