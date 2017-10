Grzegorz Krychowiak: W PSG nie mówili mi prawdy

- Zawsze, gdy rozmawialiśmy, wyczuwałem oszustwo. W PSG nie mówili mi prawdy. Nie rozumiem, dlaczego - powiedział w dużym materiale angielskiego "The Telegraph" filar reprezentacji Polski i West Bromwich Albion Grzegorz Krychowiak.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /East News

Krychowiak z Sevillą zdobywał europejskie trofea, przeszedł do PSG za 30 mln euro i chciały go mieć inne wielkie kluby. Angielska gazeta zastanawia się, co taki piłkarz robi w takim zespole jak West Bromwich, do którego został wypożyczony.

Reklama

"Powiem uczciwie, nie słyszałem wiele o West Bromwich wcześniej. Cel klubu jest inny niż w PSG, widziałem o tym" - mówi gazecie polski pomocnik.

"Miałem możliwość gry w innych klubach i innych krajach, ale Premier League i szansa, żeby poznać tę ligę, była bardzo istotna w podjęciu przeze mnie decyzji" - wyjaśnił Krychowiak.

"West Bromwich dał mi szansę i czerpię wielką przyjemność z gry tutaj. Byłem bardzo szczęśliwy z tego ruchu. Możemy zdziałać coś ważnego w tym sezonie" - zaznaczył. "West Bromwich znajduje się w pierwszej dziesiątce tabeli, ale z tego co widziałem przez te kilka tygodni, ten zespół może być jeszcze lepszy" - dodał 27-letni piłkarz.

"Jestem defensywnym pomocnikiem, ale myślę, że mogę dać zespołowi dużo także w ofensywie" - podkreślił.

Krychowiak nie ukrywa, że zmarnował poprzedni sezon, a jego sytuacja w Paris Saint-Germain była fatalna.

"Najważniejszą rzeczą jest granie, a ja w ostatnim sezonie nie grałem. Nie miałem przedsezonowych przygotowań z PSG ani meczów towarzyskich. To główny powód, dlaczego potrzebuję jeszcze trochę czasu" - powiedział.

"Rozmawiałem z trenerem (PSG Unaiem Emerym - red.) o mojej sytuacji, ale zawsze, gdy rozmawialiśmy, wyczuwałem oszustwo. Czy czuję, że nie mówili mi prawdy? Tak, dokładnie. Nie rozumiem, dlaczego" - zastanawia się reprezentant Polski.

"Trener zna mnie bardzo dobrze. Spędziliśmy razem dwa lata w Sevilli i przed transferem zachęcał mnie do przejścia do PSG, a potem nie grałem" - wspomina Krychowiak. "Teraz znowu gram i jest to bardzo ważne w sezonie mistrzostw świata w Rosji" - cieszy się kadrowicz Adama Nawałki.

"Mamy szansę zrobić wielką niespodziankę. Musimy udowodnić w każdym meczu, że zasłużyliśmy na awans, ponieważ nie jest to łatwe" - mówi o szansach reprezentacji Polski na mundialu.

"To też był powód, dlaczego trafiłem do West Bromwich. Nie zostałem powołany na dwa mecze reprezentacji (we wrześniu - red.). Rozmawiałem z selekcjonerem. Wyjaśnił mi, że lepiej będzie, gdy znajdę nowy klub i wtedy wrócę do kadry" - opowiedział angielskiej gazecie.

Krychowiak odbudowuje formę w West Bromwich. Na razie gra regularnie i zbiera dobre recenzje za swoje występy. W poniedziałek West Brom zagra na wyjeździe z Leicester City w ósmej kolejce Premier League. Transmisja w Canal+ Sport2.

Premier League: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

WS