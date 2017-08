Grzegorz Krychowiak coraz bliżej transferu? Do końca letniego okienka transferowego została niewiele ponad dwa dni, a Polak pilnie chce zmienić barwy klubowe. Brytyjski "The Telegraph" napisał, że pomocnik może trafić na wypożyczenie do West Bromwich Albion.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak zmieni klub? /AFP

Sytuacja Polaka jest bardzo skomplikowana z uwagi na pieniądze. Paris Saint-Germain nie chce oddawać Polaka za bezcen, bo przed rokiem wyłożyło na transfer grubą kasę.



Działacze West Bromwich Albion, którego nie stać na wyłożenie podobnych pieniędzy, podeszli do sprawy od innej strony i zaproponowali wypożyczenie.



"The Telegraph" określił pomysł przeprowadzeniu transferu mianem "zuchwałego", ale twierdzi, że jeśli negocjacje nadal będą posuwać się w takim tempie, w środę Polak może przylecieć na Wyspy na testy medyczne.



27-latek jest piłkarzem PSG od lipca 2016 roku. Kosztował paryżan ponad 33 miliony euro. Ostatni mecz w barwach pierwszej drużyny z Parc des Princes rozegrał 4 marca.

West Bromwich Albion, które w poprzednim sezonie zajęło 10. miejsce w Premier League, jest już trzecim angielskim klubem, który media wymieniają jako potencjalnego pracodawcę dla Krychowiaka. Wcześniej informowano o zainteresowaniu Chelsea Londyn i Leicester City.



