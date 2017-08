Kamil Grosicki poprowadził Hull City do wygranej 4-0 z Boltonem w lidze Championship. Polak zagrał kapitalnie, zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty. Wybrano go piłkarzem meczu. Po meczu chwalił go trener Hull Leonid Słucki.

"Grosik" zaimponował formą przed przyjazdem na zgrupowanie reprezentacji Polski. W pierwszej połowie piątkowego meczu zrobił prawdziwy show.

Polak przeprowadzał akcję za akcją lewą stroną. Dwa z jego podań zakończyły się bramkami, a jedną z sytuacji Grosicki wykończył sam, mocnym strzałem pokonując bramkarza gości.

- Grosicki był bardzo dobry, zaliczył dwie asysty i strzelił gola - mówił po meczu trener Hull City.

- W mojej opinii, kiedy chce, może wygrać każdy mecz - ocenił Polaka Słucki.

- Dzisiaj chciał wygrać i wygraliśmy - podkreślił szkoleniowiec angielskiego zespołu, spadkowicza, któremu marzy się powrót do Premier League.

