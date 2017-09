Grad goli w meczu Manchesteru City, debiut Krychowiaka

Wynikiem 6-0 zakończył się mecz piątej kolejki Premier League między Manchesterem City a Watfordem. Hat-trickiem popisał się Sergio Aguero. W sobotę, przed własną publicznością, w ekipie West Bromwich Albion zadebiutował Grzegorz Krychowiak.

Pierwsze dwa gole dla Manchesteru City Sergio Aguero zdobył w zaledwie trzy minuty. Argentyńczyk pokonał bramkarza gospodarzy w 28. i 31. minucie. Sześć minut po jego drugim trafieniu gola na 3-0 dołożył natomiast Gabriel Jesus i "The Citizens" już na przerwę schodzili z wysokim wynikiem.

W ostatnim meczu rozegranym między tymi zespołami Watford przegrał 0-5 i wyglądało na to, że takim samym rezultatem zakończy się także to starcie. W 89. minucie podopieczni Pepa Guardioli wywalczyli jednak rzut karny. Faulowany Raheem Sterling pewnie wykorzystał "jedenastkę" i ustalił wynik spotkania na 6-0. W dwóch ostatnich starciach w lidze, "The Citizens" nie stracili żadnej bramki, a sami strzelili aż 11 goli.



Pierwszy mecz przed własną publicznością zaliczył w sobotę Grzegorz Krychowiak. Jego West Bromwich Albion grał u siebie z West Hamem. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a Polak spędził na murawie 90 minut.

Remisem 1-1 zakończyło się natomiast spotkanie Liverpoolu z Burnley. "The Reds" od dwóch meczów z rzędu nie są w stanie wygrać w lidze.

W ostatnim, sobotnim starciu piątej kolejki Premier League, Tottenham zmierzy się ze Swansea Łukasza Fabiańskiego. Początek meczu o 18.30.

Wyniki sobotnich meczów Premier League:

Watford - Manchester City 0-6

Crystal Palace - Southampton 0-1

Huddersfield - Leicester City 1-1

Liverpool - Burnley 1-1

Newcastle - Stoke City 2-1

West Bromwich Albion - West Ham United 0-0

Tottenham - Swansea godz. 18.30