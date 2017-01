Giroud, Koscielny i Coquelin na dłużej w Arsenalu Londyn

Olivier Giroud, Laurent Koscielny i Francis Coquelin przedłużyli swoje kontrakty z Arsenalem Londyn, poinformował w czwartek klub Premier League.

"Kanonierzy" podali, że trzech piłkarzy podpisało "długoterminowe" kontrakty, ale bez ujawnienia szczegółów.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że trzech ważnych członków naszego zespołu zgodziło się związać z nami na dłużej - powiedział Arsene Wenger, menedżer Arsenalu, cytowany na klubowej stronie.

- Francis uczynił ogromne postępy techniczne w przeciągu kilku ostatnich lat, ponieważ codziennie jest bardzo skupiony na pracy. Olivier zdobył ogromne doświadczenie, a odkąd do nas trafił, stał się bardziej kompletnym piłkarzem. Laurent to oczywiście kluczowy zawodnik naszej drużyny, a osobiście uważam, że jeden z najlepszych obrońców na świecie. Tak więc to dla nas wspaniała wiadomość - dodał.

Giroud i Koscielny byli w reprezentacji Francji, która w zeszłym roku została wicemistrzem Europy, na które nie pojechał Coquelin.

Arsenal cały czas negocjuje umowy z Mesutem Oezilem i Aleksisem Sanchezem.

