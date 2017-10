Girondins Bordeaux - AS Monaco 0-2. Asysta Kamila Glika

Girondins Bordeaux przegrało 0-2 (0-0) z AS Monaco w sobotnim spotkaniu 11. kolejki Ligue 1. Po 90 minut w swoich zespołach rozegrali Igor Lewczuk i Kamil Glik, który zaliczył asystę przy bramce Thomasa Lemara.

Zdjęcie Igor Lewczuk w starciu z Balde Keitą /AFP

Do starcia drugiej i siódmej drużyny Ligue 1 w lepszych nastrojach podchodzili monakijczycy. Drużyna Leonardo Jardima pokonała ostatnio Caen, a Bordeaux zaliczyło aż trzy mecze z rzędu bez zwycięstwa.



Goście z Księstwa Monako mogli rozpocząć mecz na Stade Matmut Atlantique z wysokiego "c". Fabinho wymienił piłkę z Thomasem Lemarem i spróbował z obrębu pola karnego. Refleksem wykazał się jednak Benoit Costil.

Żyrondyści mieli okazję pięć minut później, ale i Danijel Subaszić był na posterunku, broniąc uderzenie Nicolase'a de Preville'a.



W 28. minucie Joao Moutinho zacentrował na głowę Kamila Glika, a ten minimalnie chybił.



Tuż po przerwie gola mogli strzelić gospodarze, ale Subaszić ponownie poradził sobie z de Previllem.



Niewykorzystana okazja zemściła się na Bordeaux. Youssouf Sabaly stracił piłkę na własnej połowie, a z kontrą ruszył Jorge. Boczny obrońca zacentrował w pole karne, a po zgraniu głową Moutinho, bramkę zdobył Balde Keita.



Trafienie Senegalczyka otworzyło worek z bramkami. Osiem minut później Glik kapitalnie zagrał z własnej połowy do Lemara. Francuz zszedł do środka, minął dwóch rywali i wpakował piłkę do bramki, uderzając między nogami Costila.

Kilka minut przed końcem spotkania na boisku zameldował się Stevan Jovetić. Czarnogórzec mógł zaliczyć "wejście smoka", ale kilkadziesiąt sekund później nie trafił w światło bramki żyrondystów.



Dzięki wygranej, AS Monaco zbliżyło się do prowadzącego Paris Saint-Germain na cztery punkty. Za tydzień zagra z EA Guingamp. Bordeaux, które jest siódme, zmierzy się z Rennes.



Girondins Bordeaux - AS Monaco 0-2 (0-0)

0-1 Balde Keita (57., z podania Moutinho)

0-2 Thomas Lemar (65., z podania Glika)

