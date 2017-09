Gareth Barry pobił rekord Ryana Giggsa w Premier League

Gareth Barry pobił rekord w liczbie meczów rozegranych w Premier League. W poniedziałek piłkarz West Bromwich Albion w starciu z Arsenalem wystąpił po raz 633 w tych rozgrywkach.

Zdjęcie Gareth Barry w meczu z Arsenalem /PAP/EPA

Barry pobił osiągnięcie Ryana Giggsa, który miał na koncie o jedno spotkanie mniej.



"Kiedy wracam myślami do debiutu, a potem znowu do teraźniejszości, cały ten okres wydaje mi się czymś niesamowitym. To osiągniecie, o którym będę myślał z dumą i przypominał sobie wszystkie spotkania, które doprowadziły mnie do tego rekordu. Nawet gdy miałem za sobą swój 500. występ, nie myślałem, że czeka mnie wiele więcej spotkań" - powiedział pomocnik WBA.

