Fernando Llorente złamał rękę na rowerze

Napastnik Swansea City Fernando Llorente miał przykry wypadek podczas rodzinnych wakacji. Hiszpan złamał rękę na rowerowej przejażdżce.

Na szczęście uraz nie jest poważny i Llorente ma być gotowy do gry na otwarcie nowego sezonu Premier League. Pierwszym rywalem "Łabędzi" będzie Southampton, a mecz odbędzie się 12 sierpnia.



Walijski klub, którego barw broni Łukasz Fabiański, poinformował że z powodu kontuzji zmodyfikowany zostanie program treningowy hiszpańskiego napastnika.



W minionym sezonie Llorente był najlepszym strzelcem Swansea w Premier League. W 33 meczach strzelił 15 goli i zaliczył jedną asystę.



Llorente przeszedł do Swansea w sierpniu ubiegłego roku z Sevilli. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2018 roku.

