FC Liverpool - Chelsea Londyn 1-1 w 23. kolejce Premier League

W bardzo zaciętym hicie Premier League Liverpool zremisował u siebie z Chelsea 1-1. „The Blues” mogli na konto zapisać nawet trzy punkty, ale rzutu karnego w drugiej połowie nie wykorzystał Diego Costa.

Od początku spotkania na Anfield, to podopieczni Kloppa grali bardziej ofensywnie. Chelsea przez długi czas była zepchnięta do głębokiej defensywy. W 12. minucie bliski pokonania bramkarza "The Blues" był Wijnaldum. Courtois popisał się jednak fantastyczną paradą i wybił futbolówkę po strzale z dystansu.

Chelsea jedną z pierwszych groźnych akcji miała dopiero po 20 minutach gry. Zaskoczyć Mignoleta z dystansu próbowali Willian i Moses. Kilka minut później po faulu Lallany na Edenie Hazardzie, Chelsea wywalczyła sobie rzut wolny blisko "szesnastki", a Liverpool stracił kuriozalnego gola! Simon Mignolet czekał na gwizdek sędziego, ustawiał mur przy rzucie wolnym Chelsea. Gdy zaczął nawoływać coś do znajdujących się przed polem karnych kolegów ("wyjazd"), David Luiz wypalił nad murem w narożnik bramki. Zanim Belg spostrzegł, co się dzieje, piłka ugrzęzła w siatce!



Kilka minut później na strzelca gola dla Chelsea padł blady strach. Brazylijczyk padł na murawę i zwijał się z bólu. Pokazywał też, że będzie potrzebował zmiany. Ostatecznie, po interwencji sztabu medycznego, obrońca z grymasem bólu na twarzy wrócił na boisko i dograł pierwszą połowę.

Po przerwie Liverpool był bardzo bliski doprowadzenia do remisu. Firminio dostał znakomitą piłkę na praktycznie pustą bramkę, ale fatalnie spudłował.

Do remisu "The Reds" doprowadzili w 57. minucie spotkania. James Milner zgrał piłkę w pole karne, a Wijnaldum wpakował ją głową do siatki. To trafienie zdecydowanie dodało skrzydeł gospodarzom, którzy coraz odważniej atakowali bramkę "The Blues".

W 76. minucie to jednak goście znowu mogli wyjść na prowadzenie. Matip faulował Diego Costę we własnym polu karnym i sędzia słusznie wskazał na "wapno". Do "jedenastki" podszedł Costa, ale jego strzał znakomicie wybronił Mignolet i uratował drużynę od straty gola.

W końcówce spotkania obie drużyny była bardzo aktywne w ofensywie. Kibice na Anfield nie zobaczyli już jednak więcej bramek i obie drużyny ostatecznie podzieliły się punktami.

Po dzisiejszych spotkaniach, nad drugim Tottenhamem, Chelsea ma dziewięć punktów przewagi. Liverpool wciąż jest czwarty.

Liverpool - Chelsea 1-1 (1-0)

Bramki: Luiz (24.), Wijnaldum (57.)