Everton FC odrzucił ofertę Chelsea Londyn za Rossa Barkleya

Chelsea Londyn była skłonna zapłacić za Rossa Barkleya 25 milionów funtów, ale Everton nie przyjął propozycji. Według BBC „The Toffees” zgodzą się na ofertę w wysokości 50 milionów funtów.

Zdjęcie Ross Barkley /AFP

Pierwsza oferta londyńczyków za Rossa Barkleya w wysokości 25 milionów funtów została odrzucona. Everton żąda za swojego gracza 50 milionów funtów.

Reprezentant Anglii ma jeszcze przez rok ważny kontrakt. Zawodnik nie chce przedłużać umowy z obecnym klubem, ponieważ zależy mu na transferze do Chelsea Londyn.

W Anglii okienko transferowe kończy się we czwartek o północy. Dla zespołu z Goodsion Park jest to ostatni moment by zarobić na transferze 23-latka. Niewykluczone że Everton przyjmie niższą ofertę od tej którą chce, gdyż za rok piłkarz mógłby odejść za darmo do innego klubu.

23-latek jest wychowankiem Evertonu. W poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań, w których zdobył pięć goli i zaliczył dziewięć asyst.

MC