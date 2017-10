Emerson Palmieri może trafić do Liverpool FC

Według serwisu "Calciomercato" w styczniu do Liverpoolu FC może trafić obrońca AS Roma Emerson Palmieri. Cena transferu może wynieść nawet 22 mln funtów.

Palmieri jest wychowankiem Santos FC. Do Europy trafił w 2014 roku. Jego pierwszym klubem było włoskie US Palermo. Dobre występy w tym zespole sprawiły, że rok później za 2 mln euro trafił do AS Roma.

W poprzednim sezonie w drużynie Romy wystąpił w 36 spotkaniach, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. W bieżących rozgrywkach z powodu kontuzji zerwania więzadła jeszcze nie wystąpił. Do gry ma wrócić na początku listopada.

Liverpool jest gotów w zimowym okienku transferowym zaoferować za Palmieriego 22 mln funtów. "The Reds" nie są zadowoleni w ostatnich spotkaniach z postawy Alberto Moreno i chcą zastąpić go 23-letnim Brazylijczykiem.

W 10. kolejce Premier League Liverpool zagra na własnym stadionie z Huddersfield Town.

