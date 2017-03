Eden Hazard przejdzie z Chelsea do Realu? Jeśli oferta wyniesie 100 mln funtów

Eden Hazard może przenieść się z Chelsea Londyn do Realu Madryt jeśli oferta będzie w granicach 100 milionów funtów, uważa Ramon Calderon, były prezes "Królewskich".

Na razie nic nie wskazuje, żeby Belg zmienił pracodawcę.

Zachwycony jest nim Antonio Conte, szkoleniowiec "The Blues", pod którego wodzą klub zmierza po mistrzostwo Anglii.

W lutym 2015 roku Hazard przedłużył kontrakt, a media donoszą, że Chelsea jest gotowa rozpocząć negocjacje w sprawie nowych warunków.

Poza tym samemu zawodnikowi podana się życie w Londynie.

Wszystko może się jednak zmienić, jeśli do gry wejdą wielkie pieniądze.

"Chelsea nie jest klubem, który sprzedaje piłkarzy, dlatego to nie będzie łatwa sprawa, ale zawsze wszystko jest uzależnione od życzenia piłkarza. Jeśli będzie chciał zmienić klub, to to zrobi - taka jest prawda" - powiedział Calderon.

"Chelsea zażyczy sobie góry pieniędzy, myślę, że tak będzie wyglądała sytuacja przed końcem sezonu. Chelsea dobrze przecież wie, jakie sumy wchodziły w grę w ostatnich latach przy transferach Cristiana Ronalda, Garetha Bale'a czy Paula Pogby, dlatego to będzie około 100 milionów funtów" - dodał.

