Eden Hazard odrzuci ofertę Realu Madryt?

Chelsea Londyn zmierza pewnym krokiem po mistrzostwo Anglii. Jedną z pierwszoplanowych postaci "The Blues" w tym sezonie jest Eden Hazard, którym od dłuższego czasu interesuje się Real Madryt. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Belgii odrzuci ofertę "Królewskich".

Hazard jest na celowniku Realu od kilku lat. Idolem belgijskiego pomocnika jest Zinedine Zidane, który obecnie prowadzi "Królewskich". Gigant z Hiszpanii liczył, że to pomoże w transferze Hazarda, ale raczej nic z tego nie wyjdzie.



Belg ma jeszcze ważny kontrakt z Chelsea do końca czerwca 2020 roku. Obecny sezon w jego wykonaniu jest znakomity i to w dużym stopniu przyczynił się do tego, że "The Blues" pewnie prowadzą w tabeli Premier League.



"Jeśli zdecyduję się na transfer, to ewentualnie po zdobyciu mistrzostwa, żeby kibice mnie zapamiętali" - mówił na początku sezonu.



Chelsea ma obecnie 10 punktów przewagi na drugim Tottenhamem i trzecim Manchesterem City. Do rozegranie zostało już tylko 11 kolejek.



Angielskie media donoszą, że Hazard już nie jest skory do przeprowadzki. Chce zostać na Stamford Bridge i chce być lojalny wobec trenera Antonio Conte. Dla "The Blues" Hazard to prawdziwy skarb, a Conte określił go jednym słowem "bezcenny". W tym sezonie Premier League Hazard strzelił już 11 goli i zaliczył cztery asysty. Jedynie Diego Costa może pochwalić się lepszym wynikiem (17 bramek).

