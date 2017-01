Eamon Dunphy o Paulu Pogbie: On jest bezużyteczny

"On zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. On jest bezużyteczny" - powiedział Eamon Dunphy o Paulu Pogbie.

Zdjęcie Paul Pogba /Laurence Griffiths /Getty Images

Były piłkarz młodzieżowych drużyn Manchesteru United zaatakował najdroższego zawodnika świata, który kosztował "Czerwone Diabły" w lecie zeszłego roku 105 milionów euro.

Pogba zanotował słaby występ w niedzielnym hicie Premier League z Liverpool FC 1-1, w którym spowodował rzut karny dla rywali po zagraniu ręką.

Wykorzystał go James Milner, a remis dla MU uratował Zlatan Ibrahimović na kilka minut przed końcem.

Ten występ 23-letniego reprezentanta Francji został mocno skrytykowany przez Dunphy'ego, który uważa, że pomocnik zdecydowanie nie jest wart pieniędzy, jakie za niego zapłacono.

"Pogba nigdy nie był wart 100 milionów funtów" - powiedział były reprezentant Irlandii w RTE.

"Przy 20 milionach funtów już byłby drogim graczem. Patrząc na pieniądze, jakie wydali na transfery Jose Mourinho i Louis van Gaal, to powinni mieć lepszy zespół" - dodał.

Dunphy jest zawiedziony postawą Pogby, odkąd ten wrócił na Old Trafford z Juventusu Turyn, od którego spodziewał się zdecydowanie więcej.

"Paul Pogba jest bardzo niedojrzały. On gra jak dziecko. Nie jest wart pieniędzy, które za niego zapłacono i nie będzie ich wart. On zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. On jest bezużyteczny" - stwierdził.