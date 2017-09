Diego Costa trafi na wypożyczenie do Arabii Saudyjskiej?

Napastnik Chelsea Londyn, Diego Costa wciąż walczy, aby w najbliższym czasie zmienić klub. Szokujące doniesienia w tej sprawie przynosi "Daily Mail", które informuje, że Hiszpan może trafić na wypożyczenie do... Arabii Saudyjskiej.

Zdjęcie Diego Costa wciąż liczy na zmianę klubu /AFP

Saga transferowa z Diego Costą trwa w najlepsze. Od kilku miesięcy Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem manifestował, że chce przejść do Atletico Madryt. Menadżer Chelsea Londyn, Antonio Conte, nie puścił go jednak zimą, bo nie miał alternatywy. Latem wyraził zgodę na jego odejście, bo pozyskał Alvaro Moratę z Realu Madryt.

Problem pojawił się po drugiej stronie, bo na Atletico nałożono transferowy zakaz i klub ze stolicy Hiszpanii nie może rejestrować nowych zawodników aż do 1 stycznia 2018 roku. Snajper szukał więc możliwości wypożyczenia, ale nikt nie doszedł do porozumienia z "The Blues" podczas letniego okienka transferowego i 28-latek był zmuszony wrócić na Stamford Bridge.

Powrót okazał się gorzki, bo Conte powiedział, że snajper "nie ma czego szukać w Chelsea". Zabrano mu nawet miejsce parkingowe w ośrodku treningowym mistrza Anglii.

"Daily Mail" twierdzi, że, pomimo zamkniętego okienka, Costa wcale nie zrezygnował z poszukiwań nowego klubu. Dziennik donosi, że napastnik reprezentacji Hiszpanii najbliższe pół roku może spędzić w Arabii Saudyjskiej, gdzie okienko wciąż jest otwarte. Zainteresowane wypożyczeniem 28-latka jest Al-Hilal.



Stołeczny klub to mistrz Arabii Saudyjskiej. Jego trenerem jest Argentyńczyk Ramon Diaz, znany z prowadzenia River Plate, San Lorenzo czy reprezentacji Paragwaju. Próżno szukać w nim jednak gwiazd światowej piłki. W kadrze jest zaledwie sześciu piłkarzy, którzy nie mają saudyjskiego paszportu - bramkarz z Omanu, napastnik z Syrii oraz dwóch Urugwajczyków, Wenezuelczyk i Brazylijczyk.



28-letni Diego Costa jest piłkarzem Chelsea od 2014 roku. W poprzednim sezonie zdobył 20 bramek w Premier League i znacznie przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Anglii. W przeszłości był piłkarzem Atletico, Realu Valladolid, Rayo Vallecano, Celty Vigo czy portugalskiej Bragi.

