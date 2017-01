Diego Costa pokłócił się z menedżerem Chelsea. Odejdzie do Chin?

Przyszłość Diego Costy w Chelsea stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak napastnik pokłócił się z menedżerem zespołu Antonio Conte i został odsunięty od drużyny.

Zdjęcie Diego Costa /AFP

Premier League - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Reklama

Najlepszy strzelec Premier League (14 goli) nie znalazł się w kadrze lidera angielskiej ekstraklasy na sobotni mecz ligowy z Leicester City.

Brytyjskie media twierdzą, że to efekt kłótni, do której doszło pomiędzy Costą a trenerem podczas treningu. Piłkarz miał skarżyć się na bóle pleców, ale sztab medyczny "The Blues" nie potwierdził kontuzji zawodnika. Conte także nie dał wiary piłkarzowi tylko zaufał lekarzom i na tym tle doszło do scysji między gwiazdą zespołu a trenerem.

Zachodnie media sugerują, że na postawę Costy wpłynęła lukratywna oferta od jednego z chińskich klubów w wysokości 34 mln euro rocznie!



Tymczasem władze Chelsea nie mają zamiaru pozbywać się kluczowego piłkarza, którego odejście mogłoby oznaczać utratę szansy walki o mistrzostwo Anglii.



Costa podpisał z Chelsea pięcioletni kontrakt w lipcu 2014 roku.